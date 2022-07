Dudamel y la respuesta, al aire, a Arzuaga: “De las especulaciones al chisme hay un paso”

El día previo a la salida de Rafael Dudamel de Deportivo Cali, Martín Arzuaga habló de un “distanciamiento” entre él y Teo Gutiérrez. ¿Qué hay de cierto?

Arzuaga, hoy en día panelista en ESPN F90 Colombia, dijo: Hasta donde tengo conocimiento, Teo terminó distanciado de Dudamel por muchas cosas. No por regionalismo. Teo es un tipo al que le gusta ganar y sabía de la importancia que tenía Jhon Vásquez, no digamos que Michael Ortega porque él entraba y salía. Pero sí Vásquez que era su acompañamiento y los que lideraban la ofensiva. Él vio que se fue deteriorando la relación”.

Rafael Dudamel le respondió, al aire, a Martín Arzuaga

Confirmada su salida del equipo, el DT venezolano fue invitado al programa en el que estaba Martín Arzuaga. Hablaron. El ahora panelista le hizo una consulta al entrenador y él, luego de responderle, le recordó lo que dijo el día anterior y aprovechó para desmentirlo.

“Hay que ser responsable. No generar especulaciones. Hoy mi gran trofeo no es la décima, es poder estar cara a cara con mis futbolistas y haber podido despedirme con mucho cariño y respeto. Los rumores son especulaciones. Y de ahí al chisme hay un paso y más cuando no estás en el día a día”, le dijo.

Del tema también había hablado Rafael Dudamel en entrevista con el diario El País. Le preguntaron: ¿Hubo alguna situación tensa o de distanciamiento con Teófilo? “Ninguna, ninguna. Los hombres de carácter, los hombres ganadores, somos así, frontales, sinceros, pero con respeto. De Teófilo me llevo las mejores sensaciones por haber dirigido a un crack y el concepto de un excelente profesional”.