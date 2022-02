Dudamel sobre Leyton: la razón del cambio, sus funciones y el porqué Robles a su lado

El chileno Sebastián Leyton es uno de los fichajes de Deportivo Cali para el 2022 y fue protagonista en el partido ante Millonarios. ¿Qué pasó con él?

Es un futbolista que llegó al equipo como reemplazo de Andrés Colorado. El DT Rafael Dudamel lo conoció jugando en su país. Fue su rival. Lo convenció y ahora quiso tenerlo de su lado. Ya empezó a ser titular. Incluso suma un gol con el equipo, pero ante Millonarios estuvo lejos de su mejor versión. Fue amonestado muy pronto en el juego e hizo la infracción para el penalti con el que se abrió el marcador. Terminó siendo sustituido a los 62 minutos.

¿Qué dijo Rafael Dudamel del partido de Sebastián Leyton?

“La estabilidad la habíamos alcanzado con Andrés Colorado y Jhojan Valencia, que ya no están. Y hemos apostado por características de Carlos Robles y Sebastián Leyton. El primero de ellos es un 5 que también puede hacer de 8 cuando juega por ese costado. Al chileno sí hemos tenido que ponerle un poco de énfasis en el trabajo del doble 5 porque él es más un volante ofensivo, pero que hoy estuvo errático con la pelota”, fue lo primero.

Y agregó: “Eso es lo normal de un futbolista competitivo que erra pases y sigue bajo la terquedad de seguir insistiendo y bajo la calentura del juego no tiene la frialdad para hacer las cosas sencillas. Por eso preferí sustituirlo. Ya lo notaba frustrado. Hace 4 días Robles y Leyton hicieron un trabajo espectacular. ¿Entonces bajo qué contexto analizamos?”.

Finalmente y para entender lo que el hincha de Deportivo Cali verá tanto de Carlos Robles como de Sebastián Leyton, Andrés Balanta, Jimmi Congo o quien juegue en ese puesto, dijo: “Yo no condiciono a un volante 5 para que se quede defendiendo y no participe del juego porque cambiamos de sector del campo y entonces quién juega. ¿Solamente Leyton para crear, surtir y distribuir el juego y el otro haciendo el trabajo sucio? No. Me gusta llevar a mis volantes de primera línea a que sepan hacer de 5 y de 8. Entonces, este resultado no me va a hacer cambiar el concepto que tengo de mis futbolistas. La estabilidad la iremos teniendo a medida que se vayan acoplando como dupla”.

La rueda de prensa de Rafael Dudamel tras la derrota de Deportivo Cali ante Millonarios (Dimayor)