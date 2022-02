Dudamel responde: Vuletich, los directivos y qué le pasa al Cali

Todos los temas a los que respondió Rafael Dudamel en entrevista en Blog Deportivo sobre la actualidad de Deportivo Cali y su futuro.

El equipo caleño pasó de ser el campeón de la Liga a ocupar la última casilla en la tabla posiciones luego de 6 jornadas. Esa situación llama la atención. ¿Qué sucede con el equipo, qué piensan sus directivos y qué planes hay para el futuro inmediato? Fueron consultas para el entrenador en el diálogo con los periodistas de Blu Radio este martes.

Las respuestas de Rafael Dudamel sobre Deportivo Cali

¿Agustín Vuletich está en carpeta para ser contratado? “Ha tomado mucha fuerza. Él es una de las opciones, pero de eso se encargan los dirigentes. Anoche tuvimos una reunión muy buena y lo económico lo manejan ellos”.

El apoyo de los directivos. “Desde lo que me van mostrando y conversando, siento que sí están conmigo, siendo conscientes de este momento. Está claro que no nos podemos dar el lujo de quedar afuera de los cuadrangulares, pero les he marcado los momentos que estamos viviendo. Esperamos que los dirigentes tengan pie de plomo para aguantar la embestida de quienes intentan desestabilizar y ven el resultado como un todo”.

Qué le pasa a Deportivo Cali. “Ha sido un arranque amargo, duro. Emocionalmente con cambios bruscos, pero esas son las cosas que tiene el fútbol y hay que adaptarse aunque no se respetan los procesos debidos que corresponde para que los hombres celebraran. Se nos fueron jugadores, difíciles de retener. Hemos tenido varios tropiezos”.

El caso de Deportes Tolima. “¿Cuántos jugadores salieron del Deportes Tolima? ¿Cuánto tiempo pasó para que llegaran sus refuerzos? Eso juega y en nuestro caso seguimos armándonos. Lo del Tolima es admirable, manteniéndose en el nivel competitivo”.