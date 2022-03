Dudamel: el corto margen de error y la confianza en el plantel

El venezolano es el DT campeón con Deportivo Cali en 2021 y el que ahora afronta el reto de sacarlo de los últimos lugares de la tabla.

Para eso se siente fuerte, basado en la confianza en el grupo y los detalles que ha vivido a su lado dentro de la ausencia de resultados positivos. “Todo lo que nos ha venido ocurriendo, será anecdótico”, dice mientras acepta que se vive un momento amargo. Su análisis de lo que viene en las últimas 10 jornadas lo hizo en entrevista con Lo Mejor de la Fecha (Win Sports).

Rafael Dudamel sobre el momento de Deportivo Cali

El inicio del año para Deportivo Cali: “Lo atípico estuvo en salir campeón, tener 15 días de descanso, reiniciar y al mes estar jugando nuevamente. Esos cortos tiempos nos llevaron a no poder realizar las incorporaciones en el tiempo correcto. Hemos ido siendo muy reactivos en el partido a partido. Han sido tiempos muy apresurados en los que fuimos paulatinamente incorporando jugadores hasta hace 15 días, todo previendo lo que a corto y mediano plazo se nos presenta. Ha sido todo muy veloz y eso no nos permitió agarrarnos consolidados. Concluimos que lo que normalmente se vive en pretemporada nos ha tocado vivirlo en competencia. Eso nos fue tomando ventaja. Es un análisis, son reflexiones, pero al final no son excusas”.

La actualidad del equipo: “Un equipo de fútbol es un estado de ánimo y nuestro ánimo hoy, nuestro estado emocional es el punto a fortalecer. En lo táctico lo trabajamos muy bien El equipo entiende, sabe muy bien nuestro mensaje, nuestra idea, nuestra filosofía, pero después del estado de ánimo dependen la calidad y los niveles de ejecución. Hoy hay que alcanzar nuestro mejor nivel de confianza, de tranquilidad. Los resultados nos fueron ganando terreno mientras pasábamos el disfrute del título y del reconstruirnos. No ha sido perdido el tiempo. Todo lo que nos ha ido ocurriendo, será anecdótico en el tiempo. Hoy va siendo un tiempo amargo”.

El margen de error: Lo más importante y lo que más rescato es la fortaleza grupal con que el equipo convive. Si hay algo de lo que me siento orgulloso es de esos valores de convivencia y profesionales con que todo nuestro grupo convive. Ha habido respuestas que me han llenado de mucho orgullo. Estoy agradecido y eso te permite saber que hay una estructura dentro del grupo que nos va a llevar a levantar. Esto no va a ser para siempre. Sí sabemos que el margen de error es muy corto. Quedan 30 puntos en disputa y quizá el haberlo vivido el año pasado y haber tenido ese cambio emocional, esa reacción futbolística, nos permite visualizar lo que viene en el torneo, y la posibilidad de sentirnos con todas las posibilidades. Lo emocional va a ser importante. Lo futbolístico es lo que te permite seguir hacia adelante con lo que estamos haciendo”.