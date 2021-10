Dudamel, durísimo: del “Nacional no necesita estas ayudas”, a mostrar la mano de Olivera

Rafael Dudamel llegó a la sala de prensa del Atanasio Girardot tras la eliminación de Deportivo Cali. Atlético Nacional le ganó y él salió a hablar, eso sí, sin aceptar preguntas y mostrando la imagen de la mano de Emmanuel Olivera en el área.

Dudamel dijo: “Me invade un sentimiento de orgullo, me invade un sentimiento de satisfacción por el trabajo de todo nuestro plantel, de todos nuestros jugadores. Se han entregado al máximo contra un rival de mucha calidad, de muy buenos argumentos individuales y colectivos. Quiero felicitar a Atlético Nacional, a su entrenador. Se lo he reconocido personalmente en Cali. Mi admiración, reconocimiento y respeto por su trabajo. Nosotros hicimos cara a un gran rival. Lo trabajamos y enfrentamos con gran convicción y ambición. Creo que hemos puesto lo que nos correspondía para brindar el espectáculo”, fue lo primero.

Luego agregó: “Hemos competido en ambos partidos. Con lo único que no hemos podido es contra el arbitraje. Contra eso no pudimos. En Cali con un fuera de lugar alevoso. El juez de línea estaba muy bien ubicado. Y hoy en una jugada en la que la pelota da claramente en la mano de un defensor de Nacional (Emmanuel Olivera). Lo que me deja es tristeza y un poco de preocupación ya que acá no solamente están perjudicando a una institución como Deportivo Cali. Además este tipo de situaciones perjudican a todo el fútbol colombiano. No somos los entrenadores ni los jugadores los encargados de resolver este tipo de irregularidades. Son los dirigentes. Invito a que la dirigencia ponga manos a la obra porque se están suscitando en muchos compromisos este tipo de delicadas decisiones en situaciones muy claras”.

Enseguida le pidió al camarógrafo acercar el enfoque de su cámara. Sacó una tableta en la que tenía la imagen de la jugada en la que, entiende él, hubo mano de Emmanuel Olivera en el área. Entonces dijo: “Nosotros al ver esta imagen podemos ver claramente si la pelota le dio o no en la mano. Tengo que quedar preocupado e insatisfecho porque el señor Ortega me dijo a mí que la pelota no le había dado en la mano sino en la parte abdominal al jugador. ¿Qué la mano no aumenta el volumen de juego? El brazo no está paralelo a la cadera. Entonces sí lo aumenta y además el brazo hace que la pelota cambie de dirección. Claro, cuando te toca analizar una jugada, cuando te toca dar tu opinión, pero el cheque sale de los mismos que están siendo beneficiados, entonces queda a interpretación. Cuando el cheque sale de la misma empresa del equipo que está siendo beneficiado, entonces tienes que decir en tu comentario que queda a interpretación. ¡No! Las manos no se interpretan. Aumentan o no aumentan el volumen de juego y acá claramente lo aumenta. De ahí en adelante cualquier análisis es muy subjetivo. Nos vamos con mucha amargura, con mucha bronca, pero con el orgullo de que por todo lo planificado, mis jugadores hicieron todo su esfuerzo para llevarlo a cabo en el campo. Competimos. Deportivamente competimos. Contra lo que no pudimos competir y superar fue contra el arbitraje. Señor Machado, por favor, manos a la obra. Al fútbol le elevamos el nivel los jugadores, entrenadores y ustedes también desde el arbitraje. Felicitaciones a Atlético Nacional. No necesitaban de este tipo de ayudas porque son un equipo muy competitivo. Con esto es suficiente. Espero respeten la decisión de no atender preguntas”, concluyó.

La rueda de prensa de Rafael Dudamel tras la eliminación de Deportivo Cali ante Atlético Nacional (Dimayor)