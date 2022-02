Dudamel a los periodistas: “Con los pies para adelante me van a sacar”

Séptimo partido sin triunfos en 8 fechas de la Liga BetPlay y Dudamel dejó un mensaje claro a los periodistas que hablan de su salida.

Así lo dijo en una de sus respuestas en la rueda de prensa posterior al 1-1 ante Alianza Petrolera en el estadio verdiblanco: “No gasten el tiempo en sus programas hablando de quién está en la cuerda floja o qué técnico va a salir: con los pies para adelante me van a sacar. A muerte voy con ellos”. Contundente en referencia al grupo que armó para competir en el 2022 como entrenador de Deportivo Cali.

Más de Rafael Dudamel en rueda de prensa

-“No voy a plantarme acá para hablar antes ustedes los periodistas de táctica o términos futbolísticos para demostrarle al hincha cuánto sabe el técnico del Deportivo Cali. No, para nada. No estamos jugando al nivel de los que nosotros somos capaces y no estamos obteniendo los resultados. No nos cansamos de trabajar. Terminamos en Pasto y nos aguantamos un viaje de 10 horas porque el vuelo no salió y llegamos a entrenar y concentrar. Acá estamos poniéndole el pecho a las balas y dándole la cara a nuestra gente. No nos escondemos”.

-“Los resultados no corresponden a la capacidad y el trabajo de nuestros futbolistas. Y como profesionales y con mucha dignidad, ponemos la cara y no nos vamos a esconder ante nadie. El miércoles tenemos una lindísima oportunidad de ganar un nuevo trofeo. Vamos a ir a buscarlo con todo el orgullo que significa representar la camiseta de Deportivo Cali”.

-“Hoy más que hablar de táctica es hablar de las realidades que nos toca afrontar en un momento amargo. Hace poco éramos felices con nuestro estadio repleto y hoy la gente sale inconforme. Tenemos que aguantarlo, tenemos que aguantarlo porque la gente espera mucho de nosotros, sabe que somos capaces de hacerlo. Esta es la vida del futbolista. Acá nadie nos la impuso. Los futbolistas que están aquí los escogí yo y con ellos voy a morir, con ellos voy a ir hasta el final”.

–“Lástima que no pueden entrar todavía a los entrenamientos para que se den cuenta la manera en que se esmeran. Lástima que esta bendita pandemia los tiene a ustedes condicionados. Solamente les tiene escuchando y no lo repitan. Por favor no repitan las barbaridades de aquellos estúpidos que quieren llenarlos de veneno y a los fanáticos. No lo repitan. No sean cómplices. Ojalá pronto se acabe esto y puedan venir a ver el entrenamiento del día a día. No se dejen engañar por aquellos que hablan lindo por el micrófono, que mienten y ya no pueden ni ir al estadio porque no los pueden ver en una tribuna. Que tienen que andar en carros blindados. No se dejen engañar”.

La rueda de prensa de Rafael Dudamel (Dimayor)