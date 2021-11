Día y rival para Deportivo Cali en la Fecha 1 de los cuadrangulares

Deportivo Cali hace parte del cuadrangular A en la semifinal de la Liga BetPlay. A través de sorteo quedó definido que su camino en esta fase lo empezará jugando en condición de local.

Según lo establecido en el sorteo de la Dimayor, los partidos de la Fecha 1 en el cuadrangular A serán Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira y Atlético Nacional vs. Junior. Al momento de la definición de estos cruces no estaba definida la fecha y horario de dichos juegos, pero sí las tentativas.

El calendario de la Dimayor definió que los cuadrangulares empiecen el fin de semana del 27 y 28 de noviembre. En alguno de esos días se dará el partido entre Deportivo Cali y Deportivo Pereira en el estadio del cuadro verdiblanco. La programación está por confirmarse.

Será el reencuentro entre estos dos equipos tras el duelo que disputaron el pasado 24 de septiembre en el mismo escenario. Ese día ganó el cuadro verdiblanco por 2-1 (goles de Teo Gutiérrez y Andrés Colorado).

Y un dato no menor: Deportivo Cali tendrá libre toda la semana previa a dicho compromiso, mientras Deportivo Pereira deberá jugar el próximo 24 de noviembre la final de la Copa BetPlay en la que va perdiendo con Atlético Nacional (5-0). Jugará con su equipo titular ese día a las 8:00 p.m.

El sorteo de los cuadrangulares (Dimayor)