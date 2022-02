Deportivo Cali y Agustín Vuletich. Lo único que falta…

Todo había empezado con una negativa entre las partes que se superó recientemente. Deportivo Cali y Agustín Vuletich tiene un acuerdo.

Por eso la presencia del futbolista en la ciudad. Este jueves se ha conocido que el atacante fue citado a exámenes médicos y será presentado como fichaje del club el próximo viernes. Será la octava contratación del equipo para 2022 y una muy solicitada por el entrenador Rafael Dudamel. Se buscaba un goleador. El argentina estaba en las opciones y aunque en primera instancia no hubo acuerdo, ahora sí.

Detalles del acuerdo que confirmaría Deportivo Cali por Agustín Vuletich

Lo informó el periodista Pipe Sierra (Win Sports) en la mañana del jueves: “EXCLUSIVA. Acaba de aterrizar en Cali Agustín Vuletich (30 años). El delantero argentino se realizará en las próximas horas los exámenes médicos y firmará con el Deportivo Cali. Detalles: Contrato hasta diciembre de 2022, posible extensión a 2024 y cláusula de rescisión en junio”.

El acuerdo es posible en este momento ya que se trata de un futbolista libre. Quedó en esa situación luego de terminar contrato con Independiente Medellín. Allí no fue renovado su vínculo. Salió. Estaba a la espera de una oportunidad. Se representa la de Deportivo Cali que en principio no se dio porque no hubo acuerdo económico. Pasaron los días. Ahora sí se alcanzó y por eso su presencia en la capital del Valle del Cauca.

Deportivo Cali citó a rueda de prensa el próximo viernes a las 11:00 a.m. Allí, seguramente, será presentado Agustín Vuletich como la octava contratación para el plantel profesional masculino en 2022. Se sumará a Sebastián Leyton, Hárold Santiago Mosquera, Aldair Gutiérrez, Miguel Nazarit, Guillermo Burdisso, Christian Mafla y Yony González.

