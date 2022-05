¿Deportivo Cali recibe a un Corinthians sin DT?

Vítor Pereira, el DT portugués que dirige al equipo, no hace parte de la delegación que desplazó Corinthians a Colombia. Podría llegar solamente el día del partido.

Eso por lo que manda el protocolo de Conmebol en los casos positivos de COVID-19. El suyo fue uno de esos. Así dio el resultado hace un par de semanas. Previo al duelo con Boca Juniors se dio la situación con él y por eso todavía no está habilitado para hacer parte de la competencia, más allá que en su más reciente prueba ya dio negativo. Está bien y no se descarta su presencia en Cali. Por ahora no está.

¿Llega Vítor Pereira a Cali para dirigir a Corinthians?

Ese es el plan que tienen en el equipo brasilero. Este lunes partió la delegación con los 25 futbolistas elegidos por él para el compromiso, con la ausencia de Paulinho por lesión. Vítor Pereira no viajó. Está esperando la habilitación de Conmebol. Después del testeo positivo son 11 días los que debe pasar para volver. Ese plazo se cumple el día del partido. Entonces el plan es que llegue directamente al compromiso.

Por ahora la delegación de Corinthians estará un par de días en Colombia alistando el duelo sin él. Los entrenamientos los dirigirá su asistente, Luis Miguel. El resto del plantel, salvo el ya mencionado Paulinho, están a disposición para el compromiso que será clave tanto para los brasileros como para Deportivo Cali en el certamen.