¿Qué responderán a una posible venta de Kevin Velasco?

Kevin Velasco es uno de los jugadores de Deportivo Cali con mayor mercado actualmente. Ya empieza a hablarse de sondeos por él. ¿Lo venderían?

Es un futbolista de 24 años que está jugando su cuarta temporada con el cuadro verdiblanco tras los pasos por Cúcuta Deportivo y Atlético FC. Retornó a mediados de 2018. Ha tenido una evolución evidente que terminó con el pico más alto a finales del 2021, siendo pieza clave en la consecución del título. Hoy en día sigue siendo de los mejores en cada partido y por eso la consulta sobre su futuro a la que respondió el vicepresidente, Luis Fernando Mena.

¿Cuál es el plan de Deportivo Cali con Kevin Velasco?

Se lo consultó el Gato Arce al vicepresidente del club. Según él, ya hay algún tipo de intención de equipos del exterior por él. ¿Deportivo Cali lo vendería? Actualmente es uno de los habituales titulares del equipo. Es de los que más goles ha hecho en el año (3) y además aporta asistencias (lleva 3). Está en el mejor momento deportivo de su carrera y por eso las opciones que quizá terminen convirtiéndose en ofertas.

Luis Fernando Mena, en entrevista en Zona Libre de Humo Radio, respondió: “Tenemos que pensar muchas cosas en este momento. Siento un aprecio inmenso por Kevin Velasco. Hace mucho rato he creído en él. Siempre le he dado ánimo. Si viene una oferta por el valor de él, habrá que aceptarla. Pero si es por debajo de su valor, no. Él ha mostrado calidad, entrega, sabe entregar, juega en varias posiciones. Lo necesitamos cantidades para Copa Libertadores. Dependemos de él”, dijo.

El valor en el mercado de fichajes que Deportivo Cali tiene por Kevin Velasco no es de carácter público. Al menos no en este momento. Lo cierto es que si aparece un equipo con el dinero que el club considera, el jugador terminará yéndose. En este caso no aplica lo de intransferible, más allá de la relevancia que tiene para el equipo. Se irá sí y solo sí la potencial oferta satisface el pedido.

#ZonaLibreDeHumo "Yo admiro mucho a Kevin Velasco y si llega por él una oferta hay que aceptarlo, pero una que se ajuste a lo que queremos, si es menor, no" Luis Fernando Mena, @AsoDeporCali pic.twitter.com/6lrVvd0NPe — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) April 20, 2022