Deportivo Cali y Deportes Tolima: posibles rivales, bombo y fecha del sorteo

Conmebol hizo oficial esos temas para la fase de grupos de la Copa Libertadores. Deportivo Cali y Deportes Tolima son los únicos equipos colombianos.

La primera confirmación de Conmebol tiene que ver con la fecha de la ceremonia en la que se hará el sorteo. Será el próximo 25 de marzo (10:00 a.m., hora en Colombia) cuando queden definidos los cruces. Ese día, en la sede de la entidad en Asunción, Deportivo Cali y Deportes Tolima sabrán en qué grupos jugarán. Al estar en el mismo bombo, no podrán ser rivales. Los equipos a los que enfrenten saldrán de los otros bombos (uno de cada uno).

Bombos para la Libertadores 2022

Se determinaron de acuerdo con el escalafón de la Conmebol, que está hecho de acuerdo a la historia y los antecedentes recientes de cada equipo en los certámenes de la entidad.

Bombo 1: Palmeiras (Brasil), River Plate (Argentina), Boca Juniors (Argentina), Flamengo (Brasil), Club Nacional de Football (Uruguay), Peñarol (Uruguay), Atlético Mineiro (Brasil) y Cerro Porteño (Paraguay).

Bombo 2: Athletico Paranaense (Brasil), Club Libertad (Paraguay), Independiente del Valle (Ecuador), Universidad Católica (Chile), Emelec (Ecuador), Corinthians (Brasil), Colo Colo (Chile) y Vélez Sarsfield (Argentina).

Bombo 3: Sporting Cristal (Perú), RB Bragantino (Brasil), Deportivo Táchira (Venezuela), Alianza Lima (Perú), Colón de Santa Fe (Argentina), Deportes Tolima (Colombia), Caracas FC (Venezuela) y Deportivo Cali (Colombia).

Bombo 4: Always Ready (Bolivia), Talleres de Córdoba (Argentina), Independiente Petrolero (Bolivia), Fortaleza (Brasil), y cuatro equipos provenientes de las fases previas.

Cabe recordar que esos últimos equipos se definirán en las próximas dos semanas de acuerdo a los resultados de la Fase 3 que está en juego: América Mineiro vs. Barcelona, Everton vs. Estudiantes, Fluminense vs. Olimpia y Universidad Católica de Ecuador vs. The Strongest.