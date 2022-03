¿La razón por la que el Comité Ejecutivo no sale de Dudamel?

Ni siquiera se sabe que eso es lo que quieren. Al menos ninguna fuente oficial lo dice públicamente. Es más, ¡dicen lo contrario! Aun así, Carlos Antonio Vélez ofrece esta versión.

Rafael Dudamel es el DT con el que Deportivo Cali ganó su título más reciente y también el que está al frente del equipo en la campaña que lo tiene penúltimo de la Liga tras 12 jornadas. Lo más reciente que han dicho sobre él y su futuro en el club de parte de los directivos, está en su continuidad. Lo que dijo Luis Fernando Mena (vicepresidente) tiene que ver con él al frente de la escuadra en la Libertadores. Por ahora sigue dirigiendo.

¿En el Comité Ejecutivo quieren la salida de Rafael Dudamel?

Al respecto lo que existe en el ámbito público son versiones periodísticas. La más reciente la dio Carlos Antonio Vélez en “Palabras Mayores” de Planeta Fútbol en Antena 2 (RCN Radio).

“No entiendo esa esclavitud desde lo económico. O sea, no sacamos al técnico y es el caso de Deportivo Cali, que porque la indemnización es muy alta. Eso dicen los dirigentes. No es porque lo amen o lo quieran. No, simplemente porque no hay plata. No hay con qué pagar la indemnización. Es una indemnización altísima”, dijo el experimentado periodista al ofrecer dicha versión.

Rafael Dudamel llegó a dirigir a Deportivo Cali en septiembre de 2021. En ese momento firmó un contrato que lo une al club hasta junio de 2022 y tiene una posibilidad de ser ampliado por 6 meses más. Así que actualmente está dentro del tiempo establecido y si es que no renuncia al cargo, cualquier salida tendría que realizarse a través de un común acuerdo o el pago de una indemnización.

“No entiendo cómo, esos que dicen amar a sus instituciones, esperan a que los echen para que les paguen la indemnización. Ese amor que les tienen a las instituciones, tendría que ser demostrado con dar un paso al costado. Sería más decente, más ético, más responsable”, concluyó Carlos Antonio Vélez con su versión.