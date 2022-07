Deportivo Cali: ¿Enojo de los directivos con Dudamel por lo que dijo?

A ese punto va llegando la información periodística sobre Rafael Dudamel y su futuro en Deportivo Cali. ¡Acá la versión!

Publicada por el periodista Diego Rueda (Caracol Radio) a través de un mensaje en Twitter: “Gran enojo en los directivos del Deportivo Cali por las declaraciones de Rafael Dudamel sobre Ítalo Montaño. Fue citado a reunión extraordinaria para definir su futuro en el cuadro azucarero”. Esto sucede 24 horas después del partido de Sudamericana que terminó 0-0 entre el elenco caleño y Melgar.

¿Qué fue lo que dijo Dudamel?

En esa rueda de prensa se dieron las declaraciones en las que aseguró que no había pedido al futbolista que la directiva está cerca de fichar. Y agregó que antes ese tipo de decisiones eran consensuadas. Ahora, parece, no lo son.

“(…). No dudo del conocimiento y la capacidad, incluso alguna condición intrínseca de entrenadores, que puedan tener los que deciden. Pero la realidad es que no conozco a Ítalo (Montaño) y no ha sido un pedido mío. No ha sido un pedido del cuerpo técnico. Creo que no hay que discutir la condición del futbolista porque no lo conozco. Y creo que son las formas las que terminan, de entrada, ya haciendo que la llegada de un futbolista no sea la más armónica, pero bueno. Son estas las cosas que pasan, que muchas veces te invitan a reflexionar con profundidad”.