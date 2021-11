Deportivo Cali: así va el tema con Gastón Rodríguez

Hace 10 partidos que Deportivo Cali no cuenta con Gastón Rodríguez. Y no lo hará más. La decisión está tomada. Se va del club. No se ha hecho oficial porque se está negociando la desvinculación.

Así lo confirmó Álvaro Martínez, expresidente del club y actual miembro del Comité Ejecutivo, en entrevista en Los Dueños del Balón (Antena 2, RCN Radio). De esa forma se responde a la inquietud que tienen algunos aficionados respecto a las repetidas ausencias del atacante uruguayo en las nóminas del equipo. Desde el 19 de septiembre no es tenido en cuenta para jugar.

“Se está tratando de llegar a un acuerdo con Gastón Rodríguez. No todos los jugadores se acomodan a todos los técnicos. Acá aparentemente pasó algo parecido y creo que es un tema de dinero, obviamente. En eso estamos. De eso está encargada la gerencia de la institución. Queremos, para el bien de todos, que se llegue a un feliz término”, informó Álvaro Martínez al respecto.

¿Qué falta? “Es un tema de unos plazos. Deportivo Cali hoy por hoy en su flujo de caja está bastante apretado. Estamos esperando unos dineros que eventualmente nos van a entrar. Estamos en una negociación que esperamos sea la mejor para nosotros y para él”, agregó. Por ende Gastón Rodríguez no ha vuelto a jugar ni lo hará. No está en los planes del cuerpo técnico y por ende en el club buscan su salida.

El uruguayo arribó al club proveniente de Avaí FC el pasado mes de marzo. Su fichaje fue una recomendación del DT Alfredo Arias. Ya sin él en el club, se ha hizo difícil su permanencia en el equipo. Así que la decisión ha sido dejarlo ir. Se negocia para hacer la confirmación en breve.

Álvaro Martínez y la situación de Gastón Rodríguez en Deportivo Cali (Antena 2)