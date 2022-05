¿De qué posibles reemplazos de Dudamel empezó a hablarse?

Versión de prensa que surge aunque Deportivo Cali sigue en competencia y con Rafael Dudamel afrontará un par de partidos definitivos en Libertadores.

Más allá de las eliminaciones en Copa y Liga BetPlay, el vigente campeón de la última de ellas todavía no ha terminado su participación en el semestre. Está jugándose nada menos que el paso a octavos de final del certamen internacional. También tiene la posibilidad de ir a Sudamericana. Eso lo buscará con Rafael Dudamel al mando. El DT venezolano que dirigió al equipo en la consecución de la décima estrella está a cargo y aun así se rumorea con su salida en este momento. Dependería de lo que logre la escuadra en los juegos ante Always Ready y Boca Juniors.

Los dos nombres de los que se habla por si se va Dudamel

Hace unas semanas del que se habló en RCN Radio fue de Hárold Rivera. Hoy no se le menciona. Es que, en definitiva, el DT que tiene Deportivo Cali en este momento tiene contrato hasta diciembre. Lo que se especula es que solamente no se quedaría hasta ese momento si es que toma la decisión de irse antes. Y la tomaría en caso de no lograr la clasificación a octavos de final de la Libertadores.

Más allá de eso y por los números que dejaron al equipo afuera de Copa y Liga con el peor porcentaje de rendimiento en la historia de los torneos cortos (30% tras 20 20 partidos), hay especulaciones sobre su alejamiento. En Caracol Radio hasta se dieron candidatos para sucederlo. Este lunes 16 de mayo el periodista Diego Rueda habló de dos nombres que podrían llegar al cargo si es que Dudamel lo deja en los próximos días.

Según él, las opciones son las de dos hombres que siendo futbolistas defendieron los colores del equipo: Máyer Candelo y Armando Osma. El primero de ellos ya tuvo una experiencia dirigiendo a Cortuluá en B; el segundo, además de un amplio recorrido en el fútbol ecuatoriano, actualmente está a cargo de Atlético Bucaramanga. Lo clasificó a cuadrangulares.