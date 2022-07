De Amores, su carta a la Familia Verdiblanca y respuesta de los demás campeones

Guillermo de Amores se va de Deportivo Cali. Estuvo año y medio. Ahora jugará en Argentina con Lanús y en su despedida dejó esta carta que tuvo muchas respuestas.

La publicó en su cuenta en Instagram. Va dirigida a toda la Familia Verdiblanca. Palabras para los hinchas, dirigentes, compañeros y demás gente que la conforman. Sale tras haber sido campeón con un gran grupo del cual la mayoría respondió al mensaje en las redes sociales.

La carta de Guillermo de Amores

“Familia Verdiblanca

Mediante esta carta me quiero despedir de todos ustedes. No quisiera dejar a nadie afuera de mis saludos y eterno agradecimiento: a mis compañeros, funcionarios del club, cuerpos técnicos con los que he tenido el placer de compartir, a los dirigentes que confiaron en mí para este proyecto, y sobre todo a la gran hinchada que siempre estuvo ahí, en las buenas y en las malas también.

Es imposible no mirar atrás y recordar La Décima, que con tanto esfuerzo y apoyo pudimos conseguir. Disputar cada competición durante este año y medio, siempre dando el máximo de mis posibilidades, es un recuerdo imborrable que siempre irá conmigo.

¡Gracias por todo Super Depor!”.

¡Y las respuestas delos demás campeones!

Hárold Preciado: Éxitos Guille.

Andrés Colorado: Vamos Guille! Bendiciones hermano.

Jhon Vásquez: Primo, para toda la vida.

Juan Camilo Angulo: Éxitos primo! Te mereces todo lo mejor.

Humberto Acevedo: Éxitos hermano, muchas bendiciones.

Jorge Marsiglia: Muchos éxitos Guille! Vamo’ arriba.