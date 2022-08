De Suárez a los hinchas del Cali: “Un saludo” y “no me siento bien porque…”

Alberto Suárez, un DT vallecaucano con pasos por América y Cortuluá, dirigió al Envigado que goleó 0-3 a Deportivo Cali y abrió la rueda de prensa con un mensaje al cuadro verdiblanco.

Él es un amigo personal de Máyer Candelo. De hecho al final del compromiso y con la goleada, fue a saludarlo. Lo abrazó a él y al Chusco Sierra, les dio algunas palabras de ánimo de las que también habló en la rueda de prensa posterior al compromiso. El DT se mostró solidario con el momento del cuadro caleño que está último en la tabla de posiciones, sin triunfos en el semestre y 3 caídas en 4 salidas de la Liga BetPlay II-2022.

Lo que dijo Alberto Suárez en rueda de prensa

– “Para los hinchas de Deportivo Cali, un saludo. Sé que están pasando por un momento de dificultad desde lo administrativo hasta lo deportivo. Cuando se mete uno en estos momentos, son consecuencias integrales. Decirles que tranquilos. El Cali no se va a acabar, es una institución del departamento. El Deportivo Cali no es de nadie, es del Valle del Cauca. Tienen que tener confianza y verterle esa confianza al grupo de jugadores para que tengan la tranquilidad y libertad de poder actuar”.

– “Se gana con justicia, pero no me siento bien. Me siento orgulloso por mis jugadores, pero no me siento bien porque no quiero que esto les pase a los equipos del Valle del Cauca”.

– “No disfruto ver sufrir a los amigos porque yo he sufrido muchísimo. No me han muchas oportunidades de disfrutar. Sé lo que es sufrir en la línea. Cuando a los amigos les toca, intento ser solidario. Le dije a Máyer lo que les dije a ustedes ahora. A él y al Chusco Sierra los tuve de jugadores. Les dije que deben liberarse de las tensiones y las presiones. El Cali está jugando con presión, para agradarse y reconocerse. Cuando hay tantos comportamientos externos dentro de un comportamiento colectivo, regularmente pasa eso. Deben liberarse de eso y disfrutarlo. Ya es suficiente con los problemas administrativos. Tienen que disfrutarlo para poder salir del momento. Máyer ha recogido una herencia nefasta y le toca salir adelante porque él aceptó así. Desde mi corazón quiero que les vaya muy bien y ojalá salgan muy rápido de esta situación”.