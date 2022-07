David González, la vida después de Deportivo Cali y el porqué no aceptó seguir

David González volverá al estadio Deportivo Cali. Ahora como DT, se cruzará con el equipo en el que cerró su carrera de arquero pese a la oferta para seguir.

En su momento había decidido regresar al cuadro caleño después de más de 10 años y finalmente lo hizo para terminar su carrera. Atajó todo el 2020 con la camiseta verdiblanca y aunque tuvo la opción de seguir vistiéndola, decidió alejarse del fútbol en ese momento. Las razones las dio en entrevista con El VBAR (Caracol Radio). A los 38 años y luego de casi 20 de carrera profesional, con pasos por el fútbol colombiano, Turquía, Argentina, Inglaterra y Escocia, optó por retirarse. Lo último que hizo en el arco fue con la camiseta de Deportivo Cali, a un muy alto nivel. Tanto así que en el club estaban interesados en su continuidad.

“Deportivo Cali me quiso renovar el contrato pero lo económico no era lo importante en ese momento. Quería hacer otras cosas”, contó. Buscaba alejarse del fútbol. Tanto así que había empezado a disfrutar más de los entrenamientos que de los mismos partidos. Entonces, siendo sincero consigo mismo y su familia, optó por alejarse. Declinó la opción de continuar defendiendo el arco del elenco verdiblanco y se retiró.

“Tomé la decisión de hacer lo que mi corazón en ese momento me decía y en ese momento me dijo que quería estar feliz en mi casa, con mi esposa y mis hijos, y no tener que preocuparme por más nada”. Así lo hizo. Salió del club para continuar su preparación para ser DT. “Ha sido todo felicidad. En ningún momento me ha hecho falta levantarme a entrenar o a jugar un partido. De hecho me siento feliz de no tener que ir a jugar un partido de fútbol. Fueron 4 meses de desconexión, cero fútbol y cero noticias. Desde hace 3 o 4 semanas retomé el estudio y ya tengo los cartones que me acreditan como director técnico. Sigo preparándome, haciendo cursos y hablando constantemente con el que va a ser mi cuerpo técnico”, agregó David González.

¿Entrenador de arqueros de Deportivo Cali?

Se lo preguntó Marino Millán en la entrevista ya mencionada y su respuesta fue clara: “Nunca había escuchado ese rumor. En Deportivo Cali inicialmente estaba Eduardo Niño, pero se fue con Jorge Luis Pinto para Emiratos Árabes. Luego ascendieron a Jorge Rayo y a juzgar por lo que terminamos haciendo y la forma en que terminé tapando, estoy seguro que los directivos y el técnico están contentos con él. A mí nunca se me hizo partícipe de ninguna invitación para trabajar con el cuerpo técnico”.

David González sobre Deportivo Cali (VBAR, Caracol Radio)