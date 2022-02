¿Con quién está tan molesto Rafael Dudamel?

Pasó otra rueda de prensa en la que Dudamel habló fuerte para alguien, sin nombrarlo. “No repitan las barbaridades de aquellos estúpidos que quieren llenarlos de veneno”, dijo.

Esta vez fue luego del 1-1 ante Alianza Petrolera que se dio en el estadio Deportivo Cali. Al responder a una pregunta sobre el nivel de los jugadores -quien hizo la consulta lo tildó de discreto- y cómo piensa trabajar para potenciarlos, el DT habló de los entrenamientos del equipo. Y allí, al hacer énfasis en que los periodistas no pueden ingresar a verlos, mostró la molestia que tiene.

Lo que dijo Rafael Dudamel en rueda de prensa

“Lástima que no pueden entrar todavía a los entrenamientos para que se den cuenta la manera en que se esmeran mis futbolistas. Lástima que esta bendita pandemia los tiene a ustedes condicionados. Solamente les tiene hoy en día escuchando y no lo repitan. Por favor no repitan las barbaridades de aquellos estúpidos que quieren llenarlos de veneno y a los fanáticos. No lo repitan. No sean cómplices”, fue lo primero que dijo Rafael Dudamel.

Y agregó: “Ojalá pronto se acabe esto y puedan venir a ver el entrenamiento del día a día. No se dejen engañar por aquellos que hablan lindo por el micrófono, que mienten, que mienten y ya no pueden ni ir al estadio porque no los pueden ver en una tribuna. Que tienen que andar en carros blindados. No se dejen engañar”. Contundente. ¿A quién le habló?

La rueda de prensa de Rafael Dudamel (Dimayor)

https://www.youtube.com/channel/UCPFlvAUg0nImOvaYGTuyxLw