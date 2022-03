Comité Ejecutivo, ¿y decisión con Dudamel?

Luego de la caída en el clásico, hubo Comité Ejecutivo en Deportivo Cali. Rafael Dudamel fue tema. ¿Qué se dijo?

Al respecto quien ha filtrado una primera información de lo que habría pasado fue el periodista Andrés Muñoz a través de un mensaje en su cuenta en Twitter. Allí compartió la que, dice él, sería una comunicación en chat con alguien que estuvo en el Comité. Allí le informan lo que pasó y pasará respecto al tema que ha generado tanto interés entre los aficionados del equipo, respecto al DT venezolano.

La información de Andrés Muñoz sobre Rafael Dudamel y Deportivo Cali

El chat que le respondieron a las 6:49 p.m. del 7 de marzo dice: “Hola Andrés. Hoy hemos tenido una reunión de Comité en el cual primero que todo hemos decidido si Dudamel continúa, hacer unas exigencias de orden deportivo… por lo demás no hemos hablado con Dudamel. Mañana el presidente en representación nuestra se sienta a hablar con el técnico”.

Se trata de una información off the record, no oficial ya que la fuente no ha sido revelada. Sin embargo, se trata de una primera versión respecto a lo sucedido en el Comité Ejecutivo. Estaba planeada esa reunión para tocar diversos temas y por el rendimiento de equipo en el 2022 (2 victorias en 12 partidos), la situación con el DT sería discutida.

Lo último que se vio públicamente en este sentido lo protagonizaron los jugadores luego de la caída en el clásico. Los convocados a dicho juego decidieron salir a la rueda de prensa a respaldar su continuidad. En las voces de Michael Ortega y Jhon Vásquez, se aseguró que los resultados que se están teniendo no son culpa del entrenador.