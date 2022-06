Cheché Hernández: el regreso al FPC y la crítica a algunos jugadores del Cali

El DT que tuvo Deportivo Cali en la consecución de su séptima estrella volverá a dirigir en la Liga BetPlay y llegó hablando de frente sobre el cuadro verdiblanco.

Lo hizo en entrevista con Antena 2 (RCN Radio), en el día en que se confirmó su contratación como DT de Patriotas. Después de 5 años vuelve al fútbol colombiano. Su última experiencia la tuvo con Deportes Tolima en 2017. Luego estuvo en Ecuador a cargo de Técnico Universitario durante 3 campañas. Ahora el reto es en el cuadro boyacense en el que firmará contrato en las próximas horas. Al confirmarlo habló también del equipo que dirige Rafael Dudamel.

La crítica de Cheché Hernández a jugadores de Deportivo Cali

En la entrevista ya mencionada le hablaron del presente del equipo en el que además de ser campeón, estuvo dirigiendo en una final de Libertadores (1999) y defendiendo su camiseta entre 1987 y 1988. Habló del semestre que terminó recientemente en el que Deportivo Cali quedó penúltimo en la Liga, cayó eliminado en la única ronda que jugó de la Copa, perdió la Superliga y terminó tercero en el grupo de Libertadores.

“He visto, con todo el respeto, unas contrataciones y una continuidad de jugadores que no deberían estar en Deportivo Cali. Lo digo francamente. No debieron llegar a Deportivo Cali. Llegaron y tuvieron su oportunidad de jugar, pero si uno miraba anticipadamente , sucedió lo que uno ya avizoraba. Un mal desempeño, unos jugadores que no entraban en el engranaje de la idea de juego del Cali. El Cali es un equipo que obligatoriamente debe jugar bien al fútbol y no jugó así porque los jugadores que llegaron no encajaban dentro de esa idea”.

Cheché Hernández en Antena 2 (RCN Radio)