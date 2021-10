Carlos Antonio Vélez la sigue contra Dudamel: “Ayer por qué no sacó la tablet”

Sigue la polémica a causa de las declaraciones que dio hace unos días Rafael Dudamel, DT del Deportivo Cali tras la eliminación ante Atlético Nacional en Copa BetPlay.

Uno de los que no pasa esto por alto es Carlos Antonio Vélez, quien sigue enviando dardos al estratega venezolano a través de su programa de todas las mañanas, ‘Palabras Mayores’, de Antena 2.

“Va a Llorar como locos cuando pierden… Vea por ejemplo el del Deportivo Cali. Ese muchacho que dirige al Cali, que sacó una Tablet cuando perdió con Nacional, ayer no la sacó porque no le convenía sacarla. Una jugada igual a la que generó su victimización. .. Me robaron, me atracaron , me asaltaron. Ayer la jugada fue idéntica pero realizada por un jugador suyo”, inició vélez.

Y agregó que “no sacó la tablet… Qué cosas no, sería bueno sacarla el día de los gloriosos y dolorosos. Solo la saca cuando la quieren victimizar y le echan estiércol a todo el que aparece. Es su cultura y no la vamos a cambiar y no podemos vestirlo de serio cuando no es”.

“Lo que sí hay que hacer es que le den un cursito a estos técnicos, jugadores y también a algunos periodistas para saber los cambios de la ley del juego para que no estemos diciendo bobadas. No puede ser un técnico de fútbol que comenta futbol (Dudamel) diga que la mano de Yerry Mina no es sancionable porque es involuntaria., cuando eso no existe”, siguió.

Y finalizó diciendo que “esa es la misma persona que dijo en el Cali – Nacional que la interpretación no existe. El problema es que cuando hay una manzana podrida es que se puede dañar el resto y lo que puede llevar a la debacle y los lleva ala victimización… Cuando gano no digo nada y me quedo callado”.

La anterior crítica fue por una mano en el área que se presentó en el Águilas Doradas vs. Deportivo Cali, la cual no fue sancionable en el duelo que a la postre ganó el conjunto Azucarero 1-2.

