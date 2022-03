Carlos Antonio, ahora contra Michael Ortega: “Lo más caliente que tiene es…”

Deportivo Cali está siendo foco de interés de Carlos Antonio Vélez en sus intervenciones públicas. Ahora criticó a Michael Ortega.

Sucedió en el programa que dirige en Win Sports + (Línea de 4), luego de la caída del cuadro verdiblanco en el clásico y la rueda de prensa. Allí, recordemos, salieron los jugadores convocados. Habló Michael Ortega, quien fue el capitán del equipo en ese partido. Tomó el micrófono. Asumió la voz del grupo en un acto que fue agradecido por el DT Rafael Dudamel y ahora criticado por Carlos Antonio Vélez.

Lo que dijo Carlos Antonio Vélez de Michael Ortega

“Después del partido vino el show final en el que habla Ortega… Ortega, Ortega. Lo más caliente que tiene Ortega es cuando pone la cazuela para fritar huevos. Eso es lo único caliente que tiene. Él es un jugador terriblemente frío que aporta muy poco futbolísticamente. Fracasó repetidamente en el fútbol internacional. Ha fracasado en el fútbol colombiano. Ayer le dieron la capitanía del Deportivo Cali. Y la supuesta entereza que se le vio hablando, pues no la tiene jugando y a él lo tienen para jugar, no para hablar. Se veía que eso estaba montado”.

Tales palabras se las dedicó Carlos Antonio Vélez al análisis de lo sucedido en Deportivo Cali post partido. Tras la caída con América en su estadio, jugando el segundo tiempo 11 contra 9, llegó la rueda de prensa a la que se refirió el periodista en Win Sports. Antes de la salida de Rafael Dudamel, llegó todo el grupo de jugadores y quien habló fue Michael Ortega, capitán en esta ocasión por la suspensión de Teo Gutiérrez.

Lo que dijo Michael Ortega en esa rueda de prensa

-“El profe no tiene nada que ver acá. Los jugadores somos los mismos que lo sacamos campeón. Lo respaldamos 100% y por eso estamos acá. La situación no se está dando. En el segundo tiempo llegamos, llegamos y no tuvimos claridad. Tuvimos a América sometido. En el fútbol también hay que tener un poco más de suerte. Hay que mirar eso”.

-“Mucha gente de afuera no está dando buena energía pero nosotros estamos levantando la cabeza y siguiendo por un buen camino. Hay mucha gente que quiere que nos vaya mal porque somos el campeón”.

-“Me siento muy triste por la injusticia que cometieron con un jugador que es nuestra familia, Teo Gutiérrez (suspendido para disputar el clásico). Es algo que no se puede perdonar. No sé qué tienen contra nosotros. El país está vuelto nada con tantas injusticias. Hay muchas cosas que no están bien y el fútbol no puede ser una cuestión de esas. Fue un golpe muy duro para nosotros, pero hay que levantar, seguir con la frente en alto y seguir luchando. Lo que venga lo vamos a tomar con toda la responsabilidad posible”.