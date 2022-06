Candidato a presidente de Emelec: “Hemos tenido acercamientos con Dudamel”

Uno de los nombres anunciados por Carlos Luis Torres y con el que busca ganar votos para ser presidente de Emelec, es el de Rafael Dudamel. Va por él en serio.

El próximo 26 de junio habrá elecciones en Emelec. Buscan al nuevo presidente del equipo y uno de los que aspira al puesto, públicamente ya prometió varios nombres para el que sería su proyecto deportivo. Es la campaña Emelec más grande. La encabeza Rafael Dudamel como DT para reemplazar al español Ismael Rescalvo. El venezolano con actualidad en Deportivo Cali es el elegido.

Todo lo que ha dicho Torres sobre Rafael Dudamel

Desde el lanzamiento oficial de su campaña Emelec más grande, Carlos Luis Torres dejó clarísimo el tema del DT para el equipo: “Ismael Rescalvo no es un técnico para Emelec y no va a estar en nuestros planes. Lo hacemos por un tema de convicción por lo que hemos venido viendo hace un año. Los únicos que no ven el fracaso actual es la dirigencia. El resto lo vemos”, empezó diciendo.

“Con él nos sentaremos a negociar. Bajo ningún concepto pagaremos la cláusula de rescisión que él tiene y que irresponsablemente fue puesta por la dirigencia. Buscaremos un acuerdo. Él sabe que no está con nosotros y seguramente llegaremos a un acuerdo consensuado”. Así que buscan DT y tiene otra convicción en ese sentido: quieren que sea Rafael Dudamel.

“Nosotros hemos hablado con 4 técnicos. Los tenemos en carpeta y con quien hemos tenido acercamientos y que de alguna manera hemos respetado y nos ha dicho que no quiere que lo presentemos porque está trabajando actualmente, es Rafael Dudamel”, informó Torres en aquella rueda de prensa. Van por el venezolano campeón con Deportivo Cali y cuyo vínculo con el cuadro verdiblanco va hasta diciembre de 2022.

La rueda de prensa en la que hablaron de Rafael Dudamel para Emelec