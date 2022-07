¿Cambió todo con Agustín Vuletich en Deportivo Cali?

Agustín Vuletich y directivos de Deportivo Cali sostuvieron múltiples intentos de negociación para su salida. No se dio y eso ahora abre una nueva posibilidad.

Todo tiene que ver con la salida de Rafael Dudamel. El DT venezolano era quien tenía decidido no contar con él en el 2022-2. Lo habló personalmente desde que el equipo estaba en competencia en el primer semestre. Previo al viaje a Argentina para enfrentar a Boca Juniors se lo dijo claramente: no iba ser tenido en cuenta más allá del contrato que recientemente había firmado y que lo une al club hasta diciembre.

¿Sin Dudamel todo será distinto para Agustín Vuletich?

Lo que responden desde el club cuando se consulta por el argentino es simple: tiene contrato hasta diciembre, está en el plantel y está entrenando. Queda claro que no hubo desvinculación ni salida a préstamo. Las dos cosas se intentaron por la decisión que había tomado Dudamel, pero del lado del futbolista y su empresario se insistió en mantenerse a cumplir lo firmado. Ahora que no está el entrenador, efectivamente su situación puede cambiar.

Agustín Vuletich es hombre del plantel profesional del cuadro verdiblanco. La decisión de no tenerlo en cuenta era del DT saliente, pero no por eso él dejó de entrenarse y hacer trabajos a la par del grupo. Lo que sí cambió es que no fue inscrito para jugar los octavos de final de la Sudamericana. No estuvo en el duelo de ida ante Melgar y tampoco viajó a Perú. Eso sí, si el equipo avanza, podría ser inscrito para los cuartos de final.

Eso y la posibilidad de estar en la Liga BetPlay, son cuestiones que ahora pasan a depender del entrenador elegido. Se insiste: Vuletich es parte del plantel. Que lo usen o no es decisión del DT. La de Dudamel era no hacerlo. ¿Qué decide su reemplazo? Él sigue a la espera de una definición y ahora con nuevas expectativas ya que no es el venezolano el que decide.