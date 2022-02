Brayan Fernández, el secreto de su gol al Cali y lo que vio de De Amores

¿Cómo Guillermo de Amores permitió ese gol de Brayan Fernández? Se lo preguntan varios hinchas del Cali. El goleador contó el porqué se animó a ir por él.

Fue una jugada de balón aéreo que parecía que Guillermo de Amores podría controlar. El balón iba hacia su posición, pero entonces el atacante de Alianza Petrolera optó por ir a incomodarlo y ver qué podía conseguir haciéndolo. ¡Y fue gol! Tuvo nula resistencia del arquero uruguayo, lo cabeceó y lo envió al fondo del arquero, sin infracción según la mirada del árbitro Éder Vergara.

Lo que dijo Brayan Fernández del gol y de Guillermo de Amores

En entrevista en Antena 2 (RCN Radio), el atacante de Alianza Petrolera habló de esa anotación que significó el 1-1 definitivo: “Veo que mi compañero Daniel Moreno toma el balón e inmediatamente me voy a la espalda de Marsiglia para intentar ganárselo e ir al centro. Él me tira el pase. La pelota venía muy fuerte y entonces el defensor le pegó de tacó, lo elevó. Como venía tan fuerte, el balón se elevó muchísimo. Los dos (él y De Amores) nos quedamos mirándolo y él en ningún momento me vio a mí o ve que vengo”, fue lo primero que contó.

Y agregó: “Al verlo tan elevado decido ir por él y si me tocaba chocarme con el arquero, lo iba a hacer. De pronto quedaba adolorido y en otro tiro más adelante le podía sacar ventaja a eso. Lo peleé hasta el final y me sorprendió que como no me vio, tampoco salió. Le gané el balón de una manera limpia. Entró y pudo ser el empate para nosotros. Fue un punto valioso”, destacó Brayan Fernández.

Lo último y al ser interrogado por si se sorprendió porque Guillermo de Amores no hiciera algún gesto o movimiento para tratar de defenderse, dijo: “En esas jugadas uno siempre lleva las de perder. Siempre te cobran falta si chocas al arquero o si él te pega, no cobran nada. Iba predispuesto a eso. Sabía lo que podía ocurrir y bueno, simplemente fue ir al balón y afortunadamente para mí, De Amores solo se quedó mirando el balón y en ningún momento vio que yo llego”.

La explicación de Brayan Fernández (Antena 2)