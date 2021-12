Benedetti y la final de Deportivo Cali: “Voy a acompañar como un hincha más”

Mientras mucho empieza a hablarse de su posible regreso a Deportivo Cali, Nicolás Benedetti contó que estará en la final de la Liga BetPlay.

El cuadro verdiblanco vuelve a esta instancia luego de 4 años. La última vez que estuvo fue con él en el plantel. Ahora la vivirá como un hincha más. Asistirá al estadio Deportivo Cali para dar su voz de aliento en un momento definitivo. El equipo vuelve a jugar por ganar la décima estrella, ahora con algunos futbolistas con los que él compartió en el terreno de juego.

Nicolás Benedetti sobre Deportivo Cali en el VBAR (Caracol Radio)

“Ya tengo todo listo para estar apoyando en la final. Yo no pude jugarla cuando estuve porque me habían expulsado. Ojalá esta sea la décima que estamos esperando. He hablado con Rafa Borré y con Hárold Preciado. Todos estamos muy ilusionados. Voy a acompañar al equipo como un hincha más. Les deseo lo mejor y que sea un gran partido para regalarnos la alegría”, dijo el mediocampista con actualidad en el Club América de México.

Estando allí sin ser un habitual titular es que nacen las versiones de su cambio de equipo para 2022. ¿Un regreso a Deportivo Cali? Parece ser una posibilidad. Lo que se maneja a nivel de prensa en México es el paso a otro elenco del mismo país. Son opciones en las que se trabaja sin que exista una definición en este momento.

“Estamos a la espera y no hay nada definido. Soy jugador de América de México. No hay nada concreto. He pasado por dos años difíciles de lesiones e intermitencia (…). Estoy a la espera de ver opciones. Mi meta es jugar y ser importante, ya sea volviendo o Colombia o fuera. Lo importante es estar tranquilo y jugar. Siempre es atractivo volver. Soy hincha del Cali, tuve un gran paso y me fue muy bien. Siempre quiero lo mejor para el club. No sé si se da ahora o después, pero la ilusión de volver está (…)”.

#YoEscuchoElVbarCaracol 🎙️Nicolás Benedetti en El Vbar Caracol 🟢"Estamos muy felices por el Cali y esperemos que se pueda lograr el título"