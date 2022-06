Autocrítica de Dudamel y lo que debe fortalecer este Cali

Así de claro lo dijo tras el empate con Melgar en la Sudamericana: “Para jugar y ganar a estos niveles hay que tener mucho temple, carácter y buen juego”, dijo.

Y concluyó que eso es lo que debe fortalecer este Deportivo Cali, más allá de ponderar la calidad que tienen los futbolistas que está dirigiendo. Hay algo que está faltando y apuntó lo que es. Dice que se nota todavía más en partidos del nivel como el de la Sudamericana en el que enfrentó al líder de la liga peruana.

Lo que dijo Dudamel tras el 0-0 con Melgar

“Fue nuestro primer partido de la temporada y ellos están finalizando el torneo. Son un equipo con fluidez en su juego y un funcionamiento establecido. Sabíamos lo que íbamos a enfrentar. Destacamos la capacidad del rival y dentro de todo lo que fue el partido, tengo que reconocer el esfuerzo que hicieron los jugadores. Siendo el primero de la temporada, varios mostraron carácter y jerarquía para mantener firme al equipo”, dijo mencionando a Guillermo Burdisso y Germán Mera, “entre otros”.

Y agregó: “Para jugar y ganar a estos niveles hay que tener mucho temple, carácter y buen juego. Debemos fortalecernos en esos aspectos. Tenemos un plantel talentoso pero en la adversidad debemos ser más fuertes. Podemos hacerlo. Cuando no tenemos la pelota el equipo se frustra y no disfruta el saber defenderse. Y cuando la tenemos, somos consecuencia de esa emoción que reprochamos y no nos permite tener fluidez para jugar”.

Para terminar dijo: “Comparto la inconformidad de la hinchada porque quiere vernos hacer un mejor juego colectivo. Estamos trabajando en eso. Hay características de nuestros futbolistas que nos llevan a explotar lo mejor de ellos y hoy eso es la verticalidad; enfrentamos a un muy buen equipo, que nos estudió y con esa adversidad sacamos un 0-0 que deja la llave abierta para la vuelta”.