Arquero de Always Ready, furioso: “El árbitro vino a cagarnos el partido”

Muy molesto se mostró Arnaldo Giménez, el arquero de Always Ready (próximo rival de Deportivo Cali en Libertadores), por lo sucedido ante Boca.

Ese partido en La Paz lo ganó el cuadro xeneize. Terminó 0-1 con gol de Eduardo Salvio de penalti. La acción por la que se sancionó fue una supuesta falta suya sobre ese mismo jugador. ¿Hubo infracción? El arquero cree que no hubo. Está convencido de eso y por eso sus explosivas declaraciones en rueda de prensa.

Todo lo que dijo el arquero de Always Ready

“¿Cómo se puede analizar algo que para mí no tiene nada que ver con el fútbol? Para mí es un regalo, y quiero enviarles un mensaje muy directo a los árbitros: que se dejen de joder. Que se dejen de joder y que dejen que los equipos denominados chicos compitan, porque a nosotros nos cagan el partido de hoy por una sanción que no entiendo. Le pregunto al árbitro qué quiso cobrar, qué cobró y no me puede responder. Es muy obvio a qué vino el árbitro hoy: vino a cagarnos el partido”, empezó.

Y concluyó diciendo: “Quiero decirle a los árbitros que se dejen de joder, que dejen de ayudar a los equipos grandes y que nos dejen competir a nosotros, porque hay un sacrificio de nuestra parte detrás de todo esto. Sacrificio institucional, grupal, del cuerpo técnico, de los jugadores, y no nos dejan competir. Así que es muy difícil hablar el día de hoy, yo me voy muy triste, muy triste, porque terminan regalándole el partido a un equipo grande como Boca”, completó.

Ahora Always Ready está último en el Grupo E de la Libertadores. Le quedan dos partidos. Ambos serán en condición de visitante. Primero se presentará ante Deportivo Cali en el estadio del cuadro verdiblanco. Cerrará la fase de grupos en Brasil ante Corinthians.

¿Falta sobre Eduardo Salvio?