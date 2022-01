Andrés Colorado respondió: ¿Volverá a Deportivo Cali?

Esa pregunta que se hace más de un hincha de Deportivo Cali se la hicieron directamente a Andrés Colorado, presente en el partido de Cortuluá ante Atlético Nacional.

Allí acudió como espectador. Actualmente es hombre del cuadro tulueño, aunque su futuro todavía no está definido. Por eso empezó la Liga BetPlay sin ser inscrito. Estuvo presente en la tribuna desde la que respondió a la pregunta que le hizo el periodista Daniel Millán (Zona Libre de Humo Radio). ¿Qué será de su futuro deportivo?

Las respuestas de Andrés Colorado

Lo que pase con él todavía es una incógnita. Terminó contrato en Deportivo Cali por tercer año consecutivo sin que se hiciera uso de la opción de compra. Así que Cortuluá vuelve a buscar la posibilidad de ubicarlo en un equipo del exterior. A Colorado le preguntaron: ¿Va a jugar liga colombiana o en el exterior? Y dijo: “No sé. Aún hay tiempo para tomar la decisión y tiempo en las diferentes ligas. Hay tiempo para tomar una decisión no solo para ahora sino para el futuro”.

Y luego, puntualmente sobre la posibilidad de volver al cuadro verdiblanco con el que fue campeón, respondió: “Como siempre les he dicho a los hinchas de Deportivo Cali, las decisiones no las tomo yo. Ellos saben quién las toma. Si fuera por mí, estaría ahí desde hace rato, pero bueno, no las tomo”.

En Cortuluá se han puesto una fecha límite para definir la situación del futbolista respecto a una posibilidad en el exterior. Esperarán hasta finales de enero. Si es que no se logra hacer el negocio esperado, seguramente volverá a tocarse la posibilidad de Andrés Colorado con Deportivo Cali. Hay que seguir esperando.

La voz de Andrés Colorado en entrevista con Daniel Millán