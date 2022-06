Ahora sí: ¡Oferta por Jhon Vásquez!

Se tardó un poco, pero llegó. Luego de algunos sondeos, ahora sí hay oferta formal por Jhon Vásquez. Es del fútbol europeo. ¿Qué responden en Deportivo Cali?

Él es un futbolista que ya en el pasado mercado de fichajes dejó pasar la opción de salir hacia el exterior. En ese momento lo buscaron del fútbol árabe. Y como por delante estaba la disputa de la Libertadores, decidió quedarse a jugarla. Ya lo hizo. De hecho marcó 3 goles en esa edición. Ahora sí podría ser el momento de su salida. Se estaba esperando conocer qué opciones tendría y ahora se habla de una real.

¿Qué equipo quiere fichar a Jhon Vásquez?

La opción que surgió para el mediocampista cartagenero campeón con Deportivo Cali es para jugar en la Primera División del fútbol de Turquía con Gaziantepspor FK. El equipo que tiene a Erol Bulut como DT y terminó en el puesto 15 de la liga en la edición anterior, busca fortalecer su plantel con la presencia del colombiano.

En principio lo quiere a préstamo con obligación de compra y un contrato hecho por objetivos. La cifra no trascendió, pero se sabe que no satisfizo el pedido que Deportivo Cali hace por él. Así que desde el cuadro verdiblanco enviaron una contrapropuesta que estaría siendo analizada para definir si se acepta o no. Mientras tanto Jhon Vásquez continúa haciendo la pretemporada con Deportivo Cali.

Con el mercado de fichajes abierto y la intención que tiene el jugador de vivir una experiencia en el exterior, la posibilidad de su salida sigue latente. Hasta ahora había estado tranquila por la ausencia de una opción formal. Ya empezaron a llegar.