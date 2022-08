“Queremos que se pellizque, es un extraordinario jugador”

Verlo en la suplencia del Deportivo Cali que enfrentó a Envigado llamó la atención de más de uno. ¿Qué pasó con él? Así se lo advirtió Máyer Candelo.

En el mediocampo del cuadro verdiblanco que jugó en la Fecha 5, los titulares fueron Jimmy Congo y Carlos Robles. Nuevamente hubo suplencia para Enrique Camargo, el canterano que había sorprendido en el primer semestre con Rafael Dudamel como DT. Parecía haberse consolidado en el 11 junto al primero de ellos. Con Máyer jugó 3 de los 4 partidos, aunque cada vez con menos minutos en cancha. Ante Envigado ni siquiera entró.

Respuesta de Máyer Candelo sobre Enrique Camargo

“Camargo no ha perdido la titular por lo que le pasó (una intervención quirúrgica). Ha tenido un bajón. Queremos que se pellizque porque es un extraordinario jugador. A todos nos gusta, en especial a mí que me gusta el buen fútbol. Él tiene lo que a mí me gusta. Todos nos tenemos que autocriticar, ver qué estamos haciendo mal y dejarlo a un lado para que el equipo pueda mejorar”, dijo.

Contundente. Uno de los que bajó el rendimiento de un semestre al otro fue Enrique Camargo, al menos desde la visión del DT. Por eso su salida. Jugó 90 minutos ante Deportes Tolima, 46 contra el DIM, 8 contra Deportivo Pereira y ninguno contra Envigado. El mensaje está claro. Debe reaccionar o seguirá afuera. El DT se lo dijo claramente en público y también en privado. Se espera mucho más de él.

Enrique Camargo en Deportivo Cali

El volante canterano samario de 20 años está consolidando su primer año como profesional. Hizo parte exitosa de la cantera. Debutó en la Liga el pasado 16 de diciembre en el famoso partido ante Deportivo Pereira que se jugó con equipo alterno al ya estar clasificados a la final. Luego, para 2022, se había ganado el lugar.

En total completa 18 presencias con el equipo profesional. Son 8 en Liga, 2 en Copa, 6 en Libertadores y 2 en Sudamericana. No tiene goles anotados y una asistencia para gol de Teo Gutiérrez en un clásico disputado en el Pascual Guerrero.