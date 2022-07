¡Adiós, campeón! La despedida de Guillermo de Amores

Otro campeón que sale de Deportivo Cali. Es el turno de Guillermo de Amores, quien rescindió contrato y seguirá su carrera en Lanús. Se despidió con este emotivo video.

Lo compartió el cuadro verdiblanco en sus canales oficiales. Es un compilado de varias de sus mejores atajadas. ¡Hay un par en la final! Quedará en la historia del club su presencia en la campaña de la décima estrella. Titular indiscutido en ese momento y con apariciones determinantes en la coronación. Estuvo año y medio en el equipo al que llegó por recomendación de Alfredo Arias. Sale 6 meses antes de lo planeado.

El mensaje de Guillermo de Amores en su despedida

“Hola, familia verdiblanca. Vengo a despedirme, no sin antes agradecerles por todo el trato que he recibido durante este tiempo y que sigo recibiendo junto a mi familia. Me voy con la satisfacción de conseguir la décima y muchos momentos inolvidables. Agradecerles eternamente. Mi familia y yo los llevaremos siempre en el corazón”.

De Amores sale del club luego de un semestre en el que atajó 20 partidos y recibió 22 goles. Por Libertadores atajó los 6 compromisos. Promedió 4.2 atajadas por 90 minutos y recibió 4 goles. Su último partido fue ante Melgar por la Sudamericana. No alcanzó a debutar en la Liga BetPlay II-2022.

💬 "Me voy con la satisfacción de conseguir la décima y vivir momentos inolvidables, los llevo siempre en mi corazón". @GuilledeAmores. 🏆🇺🇾 pic.twitter.com/JVZInhCCFv — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) July 19, 2022

👋 Sus atajadas nos llevaron a vivir un título inolvidable. Un aporte trascendental bajo los tres palos para conseguir la décima estrella. 🇺🇾🏆 ¡𝐇𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨, @GuilledeAmores! ¡𝐌𝐮𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐞́𝐱𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨́𝐱𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐬, 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨́𝐧! pic.twitter.com/7Z9H93iopf — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) July 19, 2022

Lanús confirmó el fichaje de Guillermo de Amores