Se acaba febrero y se viene marzo cargado de fútbol, mes donde inicia la Copa Sudamericana para Independiente Medellín y el duelo nacional ante América de Cali.

Los dirigidos por Julio Comesaña, tras la derrota ante Independiente Santa Fe por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2022- I, volverá a competencia hasta el 1 de marzo, por lo que tendrán más de una semana para descansar, entrenar y corregir.

Precisamente, llega marzo y con él un calendario muy apretado para el ‘Poderoso de la Montaña’ que empezará la competición tanto en Copa Sudamericana y los partidos contra rivales directos en la Liga BetPlay.

El apretado calendario que se le viene al DIM

En marzo jugará siete partidos decisivos donde se destaca la serie de Copa Sudamericana ante América de Cali y el clásico por el torneo local ante Atlético Nacional, además del juego frente a Millonarios.

1 de marzo: Independiente Medellín vs. Águilas Doradas – fecha 9 Liga BetPlay

6 de marzo: Atlético Nacional vs. Independiente Medellín – fecha 10 Liga BetPlay

9 de maro: Independiente Medellín vs. América de Cali – ida Primera ronda de Copa Sudamericana

16 de marzo: América de Cali vs. Independiente Medellín – vuelta Primera ronda de Copa Sudamericana

20 de marzo: América de Cali vs. Independiente Medellín – fecha 11 de la Liga BetPlay

23 de marzo: Independiente Medellín vs. Millonarios – fecha 12 de la Liga BetPlay

27 de marzo: Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín – fecha 13 de la Liga BetPlay.