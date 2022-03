¿Qué partidos le quedan al DIM como visitante?

Llegó a la mitad del Todos contra Todos sin que Independiente Medellín sumara puntos siendo visitante. El reto es lograrlos en lo que falta.

No sumó en los 5 partidos que ya disputó. El DIM, dirigido por Julio Comesaña, perdió cuando enfrentó a Patriotas (2-0), Once Caldas (2-1), La Equidad (2-0), Santa Fe (1-0) y Atlético Nacional (2-0). Oficiando como visitante no sumó en el 2022. La última vez que logró sumar fuera de casa fue en su último juego de 2021: 1-1 ante Deportivo Pasto. Y el último triunfo fue un partido antes (0-1 sobre Patriotas). Es más, con el uruguayo como DT solo se ganaron 2 partidos de 10 fuera del Atanasio.

Los partidos que le quedan a Independiente Medellín siendo visitante

De acá al final del Todos contra Todos hay otros 5 partidos en los que el Poderoso deberá jugar en condición de visitante. Son contra:

Fecha 11: América de Cali en el Pascual Guerrero.

Fecha 13: Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas.

Fecha 15: Alianza Petrolera en el Daniel Villa Zapata.

Fecha 17: Atlético Bucaramanga en el Alfonso López.

Fecha 19: Jaguares de Córdoba en Jaraguay.

De momento Independiente Medellín tiene una campaña perfecta en condición de local. Sumó 15 de 15 y gracias a eso se mantiene en el grupo de los 8. También le quedan 5 juegos en casa. Hay 30 puntos en juego en los que buscará la clasificación a la siguiente fase. Seguramente necesitará sumar alguno en condición de visitante. Ese es uno de sus retos para lo que viene de acá a mediados de mayo.