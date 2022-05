Nueva frase de Comesaña que preocupa al hincha del DIM: “No nos hemos…”

Julio Comesaña, que durante la participación del DIM dijo que “no estaban pensando en ser campeones de la Sudamericana”, habló de las dificultades que vienen.

El DT ha sido sincero, quizá mucho, respecto a la participación internacional de Independiente Medellín en 2022. Empezando abril dio una rueda de prensa en la que dijo: “Siempre hay un objetivo a largo plazo y el sueño de todos, que es ganar una Copa. Pero sabemos que hay unos objetivos intermedios que debemos cumplir para eso. En este momento estamos pensando en pasar de esta fase a la siguiente, nada más. No estamos pensando en que queremos ser campeones. Queremos pasar a la otra ronda e ir viendo cómo van las cosas”.

Palabras de Comesaña tras 4 partidos en la Sudamericana

Ese objetivo de pasar la ronda ha quedad complicado después de que el DIM solo ganó uno de los 4 partidos que tuvo: 2-1 sobre 9 de octubre. Lo otro que hizo fue empatar con Guaireña (3-3) y perder con Internacional (0-1) y 9 de octubre (3-2). Le quedan un par de compromisos en los que, seguramente, ya la clasificación no dependa de sí mismo.

Así que el DT ha dado otra rueda de prensa con palabras que se polemizan entre los fanáticos del Poderoso: “Desde el principio lo dije: la prioridad mía en el club es la Liga. Pero cuando uno va a competir a nivel internacional, todos hacemos un esfuerzo mayor y queremos ganar, no es que me da lo mismo. De ninguna manera. Ahora, como están las cosas, es probable que esta serie quede muy complicada”, empezó diciendo.

Y agregó: “Además nosotros estamos jugando de visitante (no jugamos en nuestra casa). Vienen las finales de la Liga, la Copa Colombia y una cantidad de compromisos… Nosotros no nos hemos preparado para todo eso. Hay que aceptarlo así. Me causa dolor porque todos queremos ganar, pero las cosas hay que reconocerlas y punto”, dijo.

Las palabras de Julio Comesaña