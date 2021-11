El presidente del DIM, Daniel Ossa, confirmó el domingo que Andrés Ricaurte no continuará en FC Dallas. Los Cowboys no ejercerán la opción de compra por la ficha del paisa.

El Rojo, equipo dueño de su pase, tiene en sus planes al volante para la próxima temporada. Sin embargo, no sería el único, pues el talento del mediocampista habría llamado la atención de un elenco del fútbol de Brasil.

De acuerdo a la versión que dio el periodista Lucas Costa, Santos FC le estaría siguiendo el rastro al 10: “Andrés Ricaurte es del interés” del Peixe “para 2022”.

Con la escuadra de Texas entre el 2020-II y el 2021-II, el campeón de la Copa Colombia 2019 con el Poderoso sumó 2.254 minutos en 42 partidos, de los que fue titular en 24 y anotó dos goles.

O meia Andrés Ricaurte tem contrato se encerrando com o Independiente Medellín no dia 31 de dezembro. Na temporada 2019, foi um dos nomes pedidos por Jorge Sampaoli no Santos, mas as partes nunca chegaram a negociar.

O colombiano fez 30 anos no dia 3 de outubro. pic.twitter.com/wfwl6SJh46

