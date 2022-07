No solo es Cadavid: ¿¡Qué le pasó a Didier Bueno!?

Son tiempos complejos en Independiente Medellín a causa de las lesiones. Las más recientes: David Loaiza, Andrés Cadavid y Didier Bueno. ¡Qué difícil!

Recientemente el DT David González habló de las razones por las que no ha existido rotación en la defensa, más allá del cambio obligado por la lesión de Andrés Cadavid sufrida jugando ante Deportivo Cali. Le preguntaron por Didier Bueno y entonces se supo que el talentoso defensor también está lastimado. Así que es otro al que habrá que esperar para volver a verlo en acción. Según el entrenador, es el reemplazo natural de Víctor Moreno.

¿Cuál es la lesión de Didier Bueno?

La confirmó el médico Édgar Méndez en rueda de prensa este lunes: “La semana pasada, antes del viaje a Cali, Didier Bueno presentó una molestia en la zona proximal de su muslo izquierdo. Se le hizo resonancia magnética. También fue evaluado por parte del staff y encontramos una lesión grado 1 en la unión miotendinosa en su músculo recto femoral, lo cual da una incapacidad estimada entre 4 y 5 semanas”.

Así inicialmente, el zaguero no estará disponible para jugar durante todo agosto. Se perdería al menos otros 8 compromisos. En ese tiempo el DIM debe jugar la llave de cuartos de final de Copa BetPlay ante Deportes Tolima (27 de julio y 17 de agosto); además, partidos de Liga frente a Cortuluá, La Equidad, Junior, Santa Fe y Águilas Doradas. Estaría disponible de nuevo para el clásico con Atlético Nacional del 3 de septiembre.

Didier Bueno en el DIM

El defensor de 21 años que llegó al club desde Real Cartagena para 2021, poco a poco ha ido ganándose un lugar. Jugó 9 partidos de Liga en 2021 y en 2022 lleva un par. Jugó un minuto ante América de Cali en marzo y 33 contra Alianza Petrolera en abril. El nivel de Víctor Moreno en la titular le ha restado posibilidades. Se mantiene expectante para tener mayores oportunidades.

En Copa las tuvo. Con Julio Comesaña como DT, jugó los 180 minutos de la llave de octavos de final ante Tigres. Es un certamen en el que en 2021 jugó otros 4 compromisos. Es un futbolista con contrato largo en el club. Recientemente tuvo ajuste en sus cifras, por lo cual estuvo firmando un nuevo vínculo que fue anunciado por el club en sus canales oficiales.

Lo que dijo David González de la rotación en defensa

“Para nadie es un secreto la posible venta de Juan David Mosquera. Eso nos limita. Es un cambio que no se puede hacer. La lesión de Andrés Cadavid hace que tenga que entrar Jorge Segura. Didier Bueno, que es el reemplazo natural de Víctor Moreno, está lesionado. Entonces, otro cambio que no se puede hacer. Y Germán Gutiérrez que es el reemplazo natural de Yulián Gómez, también está lesionado. Entonces la pregunta no tiene base porque cómo hago para rotar en defensa si no tengo con quién”, dijo.