Mensaje de David González a hinchas incrédulos por su llegada

David González empieza su carrera de entrenador, nada menos que al frente de Independiente Medellín. Eso les genera dudas a algunos. Y él les dice: “Está bien, no se ha dirigido anteriormente pero la preparación existe”.

Lo dijo en la primera entrevista que dio tras ser confirmado como nuevo DT de Independiente Medellín. Llega para reemplazar a Julio Comesaña. Será su primera vez como entrenador. Entiende que algunos estén incrédulos con su nombramiento y tanto para ellos como para los que apoyan su arribo, dejó un mensaje.

Lo que dijo David González sobre su primera experiencia como DT

“El mensaje es para los que apoyan y están felices de que yo esté acá, como para los que están un poco incrédulos. Es normal, entendible. Lo que vamos a hacer acá en el día a día es tratar de enamorar al hincha del Medellín, que se sienta identificado y tratar de evacuar de la cabeza ese paradigma que todo lo nuestro siempre es sufrido y si no es sufrido, no es nuestro. Llegó la hora de escribir una nueva historia. Hacer un equipo que sea valiente, que vaya adelante y que gane cosas”, dijo. Contundente.

En esa misma entrevista y sobre el mismo tema, también dijo: “La vida te va poniendo señales y mostrando el camino. Todas las señales en este momento nos llevaron a que ocurriera esto. Está bien, no se ha dirigido anteriormente pero la preparación existe. Desde mucho antes de retirarme como jugador ya me estaba preparando para ser técnico. Después de que terminé mi carrera me seguí preparando. Empecé a conformar un cuerpo técnico con el que llevamos casi 4 años reuniéndonos, planeando cosas, armando proyectos. Siento que lo principal es la empatía que se puede generar. Llegar a una institución en la que los jugadores me conocen, yo los conozco y sé qué puedo esperar de ellos y más, hacer que eso se vea reflejado en el día. Hacer un ambiente feliz y que los jugadores disfruten aprendan y eso se vea en la cancha, bien sea en el Atanasio o donde nos toque jugar. Que el equipo empiece a tener una identidad y sea reconocido por algo. La experiencia es algo que lastimosamente no se nace con ella pero con solo vivir estamos adquiriéndola todos los días. Me he rodeado de personas que siento que me pueden ayudar mucho en ese tema de la falta de experiencia en algunos campos y estar cubierto para que las cosas funcionen”.

La entrevista de David González, ya como DT del DIM