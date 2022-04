Medellín vs. Tigres: ¡No habrá transmisión por TV!

Independiente Medellín debuta este miércoles en la Copa BetPlay. Sin embargo, los hinchas que no irán al Atanasio Girardot recibieron una mala noticia.

Independiente Medellín quiere luchar por los tres frentes. El equipo de Julio Comesaña está en uno de sus mejores momentos de los últimos años y la Copa BetPlay siempre es importante. Incluso, los rojos ya han ganado este título en dos ocasiones y están en la parte alta del palmarés junto a Nacional.

Medellín jugará este miércoles a las 4:00 p. m. en el Atanasio Girardot ante Tigres de Bogotá, una serie que no muestra aparente dificultad para los paisas. Lo que no gustó mucho entre los hinchas es que este partido no tendrá transmisión por TV.

Win Sports decidió no incluir este partido de la Copa BetPlay en su parrilla de televisión, ni siquiera en el canal básico o algún canal alterno, tal como ha sucedido en otras ocasiones. A su, el partido entre América de Cali y Unión Magdalena (3:30 p. m.) sí irá por ambas señales principales.

Este miércoles se jugarán seis partidos correspondientes a la Copa BetPlay y tres de ellos no irán por televisión. Aparte del encuentro del Poderoso, La Equidad vs. Bucaramanga y Tolima vs. Pereira tampoco serán transmitidos.