Comesaña, contra el arbitraje: “Estas cosas no le ayudan al fútbol”

Independiente Medellín cedió puntos de local ante Unión Magdalena y postergó su clasificación a los cuadrangulares semifinales tras el 0-0 en el Atanasio Girardot.

Sobre este compromiso habló Julio Avelino Comesaña en la rueda de prensa postpartido. Allí destacó el juego de su equipo ante un rival que se defendió de la mejor manera.

“Yo no sé si tienen herramientas, no soy capaz de decir eso. Simplemente eligieron una estrategia de partido y dejaron afuera a Hinojosa y Vega y nos cerraron el espacio. Llegamos, pero no con la claridad absoluta. No permitimos contra ataques de Unión, solo escaramuzas”, inició el DT hablando del juego del ‘Ciclón’.

Sobre el árbitro, Jhon Hinestroza, Comesaña dijo que “lo que si no me gustó fue el arbitraje permisivo de Hinestroza… cuando hay un equipo que quiere jugar y otro que no. Entonces esas cosas hay que acabarlas, porque hay maneras de demorar el juego. Estas cosas no le ayudan al futbol”.

Luego, hizo hincapié sobre los tiros de equinas errados. “Jugamos contra un equipo muy alto. No es que nosotros no ganamos sino que ellos ganan. Tuvimos jugadores como Castrillón que tienen estatura pero no juego aéreo. Y quedé contento con mi equipo. Siempre tuvimos la iniciativa”.

Finalizó hablando sobre la falta de tiempo para trabajar. “En estos tiempos no hay trabajo, no se puede. Hay que dormir, comer, recuperar de la fatiga mental y otras cosas básicas. Hoy jugamos contra un equipo que juega diferente a los demás, pero el equipo no está acostumbrado a eso”.

