La despedida de Juan David Mosquera y mensaje a la hinchada del DIM

Juan David Mosquera se va del DIM. Llegó siendo menor de edad y sale en una millonaria transferencia al exterior. Se va dedicando estas palabras.

Las compartió en su cuenta en Instagram en la que socializó una imagen suya con distintos momentos vividos en el equipo. Fueron 4 años haciendo parte del Poderoso al que llegó desde la Escuela Sarmiento Lora. Supo ganarse su lugar. Desde muy joven, gracias a su talento y disciplina, estuvo trabajando en el cuadro profesional en el que alcanzó a jugar 60 partidos oficiales. Llamó la atención en el exterior. Vinieron por él y han logrado ficharlo para Portland Timbers.

“Agradecido porque han sido 4 años donde me hicieron sentir como en casa, donde aprendí, viví, disfruté y lo más importante crecí. Gracias por ayudarme a cumplir un sueño. Siempre voy a estar agradecido y gracias también a la hinchada de la que siempre sentí el apoyo. Mi familia y yo estamos muy agradecidos con todos, nos vemos en una próxima”, escribió el futbolista que se va del club con un título de Copa en su palmarés.

“Juan David Mosquera López, el lateral derecho de 19 años, continuará su carrera en el Portland Timbers del fútbol de los Estados Unidos. Tras varias semanas de negociaciones, se ha dado el traspaso definitivo de Juan David al fútbol internacional”.

“Los Portland Timbers adquirieron al defensor Juan David Mosquera del Independiente Medellín de Categoría Primera A. Bajo contrato hasta 2026 con una opción para 2027, ocupará una plaza de iniciativa internacional y sub-22. El internacional colombiano se agregará a la lista de los Timbers, en espera de un examen físico y la recepción de su Certificado de Transferencia Internacional (ITC) y visa P-1”.

A peek at our newest Timber ⤵️ pic.twitter.com/7kDVnXBgt5

Smiling at this one 😁🇨🇴

Welcome to the Rose City, Juan David Mosquera!

— Portland Timbers (@TimbersFC) July 27, 2022