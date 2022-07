La definición del negocio con Juan David Mosquera, contada por el presidente

“La idea es que cerremos con ellos”, dijo Daniel Ossa Giraldo sobre la negociación adelantada para la transferencia de Juan David Mosquera.

Ahora sí hay muchas cosas avanzadas respecto a esa posibilidad que se ha tratado durante varias semanas. El talentoso futbolista de 19 años ha llamado la atención de más de uno. Quieren ficharlo y por ende en el cuadro antioqueño se tomó la decisión de no utilizarlo en los partidos del 2022-2. Primero se buscó una definición acerca de esa transferencia, evitando arriesgarlo en el terreno de juego. Por eso no ha estado en ninguno de los 4 compromisos de la Liga BetPlay II-2022.

¿Qué dijo el presidente de la transferencia de Juan David Mosquera?

En entrevista en Múnera Eastman Radio aclaró la situación. Es un futbolista por el que han surgido varios rumores. Se le relacionó incluso con una posibilidad de ir a LaLiga en España con Villarreal CF. ¿Qué hay de cierto en todo lo que se ha hablado durante las semanas que lleva sin ser convocado, pendiente de esa posibilidad de salida del plantel de Independiente Medellín?

Daniel Ossa Giraldo: “Muchos clubes y muchos intermediarios preguntaron por él. Me imagino que alguno de ellos sería para Villarreal. Ellos muchas veces guardan la fuente. Entonces a veces no nos damos cuenta de dónde son las consultas”, fue lo primero. Sin embargo, fuera o no de dicho equipo, a lo que le ha prestado mayor atención el DIM es la opción en la MLS: “Es un tema bien avanzado, estamos cerrando los últimos detalles, lo vamos a sacar adelante si Dios lo permite. Es para Portland Timbers. Esa es la posibilidad más real y la idea es que cerremos con ellos”. Contundente.

El audio con la respuesta del presidente del DIM

"Juan David Mosquera para el Portland Timbers: Es la posibilidad más real y la idea que cerremos con ellos." Daniel Ossa Giraldo en #AquíEntreNos de @RadioMunera. https://t.co/iLzZ4TmmVm pic.twitter.com/AmiHbDianD — Juan Pablo Rúa Jiménez (@JuanPabloRuaJim) July 25, 2022

Mosquera sería el quinto colombiano en el plantel de Portland Timbers

El equipo que compite en la MLS ha sido uno de los que más confianza ha demostrado tener en el futbolista colombiano. Actualmente tiene 4 en el plantel: Yimmi Chará, Dairon Asprilla, Diego Chará y Santiago Moreno. Es una escuadra que tiene DT venezolano (Giovanni Savarese) y un asistente colombiano (Carlos Llamosa). Los otros latinos en su plantel son los argentinos Claudio Bravo, Sebastián Blanco y David Ayala, el venezolano Pablo Bonilla, el paraguayo Christian Paredes, el tico Marvin Loria, el panameño Víctor Griffith y el chileno Felipe Mora.