Independiente Medellín: ¿Marcelino Carreazo?

Hay una situación en marcha con Marcelino Carreazo que ha abierto esa posibilidad. El jugador está en diálogos con Once Caldas.

¿Qué pasa? “Carreazo no quiere renovar con el club, pero tiene contrato hasta enero. Él ya está definiendo su situación con la presidencia”, dijo recientemente Diego Corredor, el DT Once Caldas, respecto al futbolista bolivarense de 22 años y que está jugando su quinta campaña consecutiva con el cuadro manizaleño. Considera que es momento de salir.

Aparentemente hay una intención del Poderoso de contar con él, sobre todo si es que logra liberarse de Once Caldas. Su plan y el del grupo empresarial que lo representan, es tener un cambio de aire. Es lo que han manifestado y por lo cual se habla seriamente de la determinación de salir. Están intentándolo mientras Independiente Medellín estaría a la espera de una definición para aparecer en escena.

Marcelino Carreazo es un jugador que suma 141 presencias con Once Caldas entre Liga, copa y Sudamericana. Ha hecho 20 goles. Viene de un semestre en el que anotó 3 en la Liga, uno de ellos a Independiente Medellín (5 de febrero). Además hizo parte de la selección de Venezuela en categorías menores. Ahora tiene una posibilidad de cambiar. Le interesaría ir al DIM y es lo que intentaría.

No hay mayores novedades al respecto en este instante. Ad portas del inicio de la Liga BetPlay II-2022, se mantiene la negociación para llegar a un acuerdo y dejar Once Caldas. Ese es el primer paso. Solo si eso pasa, Independiente Medellín podrá intervenir. De parte de Carreazo la decisión está clara. No quiere renovar contrato.