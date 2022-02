Germán Cano lamenta no haber estado con la Selección Colombia

Germán Ezequiel Cano volvió a Colombia. Lo hizo para enfrentar a Millonarios con Fluminense por la fase previa de Copa Libertadores.

El delantero argentino anotó el segundo tanto del cuadro brasilero y le puso sello a la victoria 1-2 del ‘Flu’ en el estadio El Campín, un terreno donde le encanta hacer goles.

Precisamente, sobre la palabra gol, el ariete argentino, ídolo del DIM, habló con ‘El Colombiano’ y contó que había hecho todo para legalizar su nacionalidad colombiana y algún día ser parte de la Selección Colombia.

“Quedó en el aire porque para nacionalizarme tenía que estar dos años en el país. Ya llevaba un año y medio y había entregado todos los papeles al Estado para tramitar el pasaporte, y surgió esta posibilidad de venir a Brasil, entonces no pude hacerlo. Yo había quedado libre con el Medellín, porque ellos no hicieron uso de la opción de compra en ese momento, de darme un contrato a uno o dos años. Y se dio la oportunidad de venir a Vasco y todo quedó en el aire. Fue una pena porque uno quiere mucho a Colombia, mi hijo nació allá y estamos identificados con Medellín. La idea era esa, no se pudo y ahora ya es un poquito tarde”, inició Cano.

Ante esto, analizó el presente de la ‘Tricolor’ y la falta de gol: “Difícil, no solamente para Colombia sino para varios que están tratando de pelear por un pase al Mundial. Uno le hace mucha fuerza, quiero que vaya a Qatar, le quedan dos partidos difíciles y la presión juega un poco en contra. Espero que se les pueda abrir el arco a los delanteros para convertir goles y así agarrar confianza como grupo”.

Finalizó su intervención hablando sobre la Selección Argentina. ” La veo muy bien, un equipo sólido. Lo que mejor hizo Scaloni fue que juegue en equipo y no dependa solamente de Messi. Le sacó un poco ese peso, esa presión que él tenía. Es un grupo más firme dentro de la cancha y no depende tanto de Lio, así que eso es positivo para lo que viene”.

Entrevista de El Colombiano a Germán Cano