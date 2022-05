El DIM, ahora sí a la prioridad que puso Comesaña

Aunque también dijo que le interesaba la Sudamericana, el DT del DIM ha sido frentero al asegurar que la prioridad del equipo en el 2022-1 es la Liga BetPlay.

Y aunque mientras lo dijo el equipo avanzó tanto en Sudamericana como en Copa BetPlay, la realidad no la cambió. Hasta un día antes del partido en Brasil ante Internacional lo dijo. Habló para Telemedellín Sports y lo ratificó. Era un juego definitivo. Se afrontó como tal y se perdió. Ahora quedan Liga y Copa BetPlay, pero en el semestre en curso la segunda de ellas no se jugará más. Los cuartos de final arrancan el 13 de julio.

Lo que dijo Comesaña de la Liga BetPlay como prioridad

“Dije -y lo sostengo- que mi prioridad es la Liga porque representa muchas cosas en el presente y hacia el futuro. También dije que el corazón nuestro y las oportunidades que se nos puedan presentar, siempre que enfrentemos un partido queremos ganarlo. Esta es una oportunidad maravillosa que nos da el trabajo del equipo: llegar a este partido con posibilidades y después recibir a Guaireña en casa”, fue lo primero.

La idea de avanzar estaba y se apagó rápido. ¡En 5 partidos del grupo solo logró una victoria! Por eso quedó afuera con anticipación. Siguen los 6 compromisos de cuadrangulares ante Envigado, La Equidad y Deportes Tolima. Luego de lograr llevar ahí al DIM luego de varios años, Comesaña estará enfocado en seguir avanzando.

“No digo que no me interesa la Sudamericana. Digo que la prioridad es la Liga por muchas razones que había que hablarlas pero… ¿quién no va a querer ganar y clasificar a otra ronda de Sudamericana? No es que no me interesa. Es una gran oportunidad. Pero cuando me hablan de prioridades, ¿qué es lo más importante para mí? La Liga”.