DT de Portland Timbers habló sobre Juan David Mosquera

Juan David Mosquera tendría pie y medio afuera de Independiente Medellín. Recientemente se conoció que Portland Timbers está pujando por él.

La salida de Juan David Mosquera parece ser inevitable. El canterano rojo ha tenido un excelente 2022 y su protagonismo en el equipo profesional hizo que equipos del exterior se fijaran rápidamente en él. Portland Timbers sería su destino más próximo.

Timbers no se cansa de los colombianos. Actualmente cuenta con los hermanos Chará, Diego y Yimmi, además de Dairon Asprilla y Santiago Moreno. Juan David Mosquera podría ir a Estados Unidos en una transferencia cercana a los dos millones de dólares.

Giovanni Savarese, DT de Portland, habló sobre la posibilidad de Juan David Mosquera, el quinto colombiano que se uniría a su plantel profesional: “Es una gran posibilidad. Sería lo último que añadiríamos a lo que estamos buscando. No creo que haya alguna otra búsqueda”.

#RCTID Gio confirms #Colombian Juan D. Mosquera will be an addition soon and most likely the only international transfer before window’s closes … @timbersarmy @shebainpdx @diegocoraok @ELROLONW @JulianCaperaB Fuentes me dicen que solo se espera aprobación de documentos #MLS pic.twitter.com/KSgLu4MRtE

— John E. Rojas (@jrojasa75) July 20, 2022