DIM: ¿Qué pasará con Andrés Mosquera Marmolejo?

Este viernes comienza la pretemporada de Independiente Medellín de cara al segundo semestre del año, donde tendrá el estreno de David González en el banco técnico.

El exportero tendrá más de una semana para preparar lo que será su debut ante nada más y nada menos que Deportes Tolima en Ibagué. El ‘poderoso’ solo se ha fichado a Christian Marrugo.

+ ¡El deseo de Cuadrado para David González como DT del DIM!

Aunque no es oficial, Independiente Medellín no contará más con los servicios de Sebastián Hernández, Edward López y Miguel Camargo, quienes finalizaron contrato este 30 de junio y no serán renovados. Ellos se suman a las bajas confirmadas de ‘Titi’ Rodríguez y Brayan Castrillón.

No obstante, las salidas no pararían ahí y en los próximos días habrían novedades. Uno de los nombres que ha sonado para salir es el del portero Andrés Mosquera Marmolejo, quien ha recibido ofertas en los últimos días.

+ Confirmado: los tres jugadores que no continuarán en el DIM

Sobre esto habló la periodista de Revista Semana, Pilar Velásquez, quien confesó que la idea es que el guardameta se vaya al fútbol internacional, teniendo en cuenta las opciones que tiene de ir a la MLS e incluso a Brasil y Argentina.

🚨 La idea con Andrés Mosquera Marmolejo del @DIM_Oficial es que se vaya al fútbol internacional. Tiene fuertes opciones de ir a la MLS, pero también le coquetean de Brasil y Argentina.

— Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) June 30, 2022