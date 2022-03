Luciano Pons es el goleador de la Liga BetPlay y con Independiente Medellín ya suma siete goles en nueve partidos, algo que tiene ilusionada a la hinchada del DIM previo al clásico paisa.

Precisamente, en la ante sala a este compromiso ante Atlético Nacional, el delantero argentino habló con ‘Gol Caracol’ y allí explicó como se dio su fichaje al DIM, un a decisión que lo tiene feliz.

“Cuando surgió el llamado, no lo dudamos ni lo pensamos. Teníamos muchas ganas de salir de Argentina y sabíamos que podía ser una gran ventana. Lo decidimos de un día para otro y Julio Comesaña me llamó y me convenció. La decisión fue la correcta, estoy muy feliz acá”, inició.

Sobre lo que ha experimentado en la ciudad de Medellín, Pons dijo que “no conozco mucho la ciudad todavía, hemos jugado muchos partidos seguidos y también estuve esperando a mi señora para salir juntos. En lo futbolístico, uno que es extranjero viene con otro ritmo, me siento bien físicamente y encuentro espacios que en Argentina no encontraba y por eso encuentro el gol tanto acá”.

Y agregó que “ya probé la arepa y la bandeja paisa, no me cayó muy bien porque es muy pesada, pero vengo comiendo cosas de acá y algunas cosas me gustan, otras no, en las concentraciones los chicos me hacen probar de todo”.

“Estoy contento con la gente. Desde un principio me demostró su apoyo. Partido a partido lo demuestran, jugamos entre semana, días laborales, y ahí están mostrando su aguante y por ellos salimos a la cancha a ganar”, concluyó.