Independiente Medellín clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras dejar en el camino al América de Cali desde la definición del punto penal.

Uno de los hechos más polémicos que se presentaron en el compromiso fue el pisotón de Juan Carlos Osorio a Juan David Mosquera en la primera mitad.

Esto ocasionó reacciones de toda la opinión pública y jugadores del DIM. El primero en manifestarse al respecto fue Andrés Cadavid, luego el turno fue para el DT Julio Avelino Comesaña que habló en la mañana de este jueves con Win Sports sobre esta triste acción.

“Yo creo que Osorio no está bien, tiene que revisar sus comportamientos, porque me da la sensación que tendrá que visitar un especialista, no sé si es el estrés de fútbol o las dificultades que ha tenido”.

☀️ ☕”Yo creo que Osorio no está bien, tiene que revisar sus comportamientos, porque me da la sensación que tendrá que visitar un especialista, no sé si es el estrés de fútbol o las dificultades que ha tenido”: Julio Avelino Comesaña#PrimerToque pic.twitter.com/VLUgtTK8Md — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 17, 2022

